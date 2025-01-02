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22:15, 2 января 2025Бывший СССР

Рукопашная схватка на ножах российского и украинского бойцов попала на видео

Рукопашная схватка на ножах российского и украинского военных попала на видео
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

В сети появилось видео рукопашной схватки российского и украинского военных в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Кадры публикует Telegram-канал «Воин DV».

Кадры были сняты на нашлемную камеру бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ). На видео видно, как во время зачистки населенного пункта военнослужащие столкнулись, и после перестрелки на сверхкороткой дистанции сошлись в драке на ножах и камнях.

В результате российский военный вышел из боя победителем. После драки тяжелораненный украинец назвал противника «лучшим бойцом в мире» и попросил дать ему спокойно уйти из жизни, после чего покончил с собой. Россиянин сейчас находится в госпитале.

Уточняется, что бой произошел во время попытки ВСУ вернуть контроль над селом Трудовое, в котором закрепились штурмовики 39 гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Восток».

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