Премьер Словакии пригрозил сокращением помощи беженцам с Украины

Премьер Словакии Фицо пригрозил сократить помощь украинским беженцам

В качестве ответа на прекращение Украиной транзита российского газа Словакия может сократить помощь украинским беженцам. Об этом в видеообращении в социальной сети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) заявил словацкий премьер-министр Роберт Фицо.

«Мы готовы обсуждать и договориться в коалиции об остановке поставок электроэнергии и значительном снижении поддержки граждан Украины, которые находятся на территории Словакии», — пригрозил он.

По его словам, Братислава не может не отреагировать на «саботаж государственных финансов Словакии и финансовый ущерб Европейскому союзу» со стороны президента Украины Владимира Зеленского. Фицо добавил, что Словакии необходимо показать, что она является суверенным государством.

Ранее крупнейший энергооператор Словакии SPP рассказал о последствиях остановки транзита газа через Украину. В компании отметили, что это приведет к росту цен на оптовых рынках и к проблемам с поставками газа в Европу.