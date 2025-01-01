Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:11, 1 января 2025Экономика

Европе предрекли дефицит газа из-за остановки транзита через Украину

SPP: Европе грозит нехватка газа из-за остановки украинского транзита
Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Крупнейший энергооператор Словакии SPP рассказал о последствиях остановки транзита газа через Украину. Соответствующее заявление в среду, 1 января, опубликовано на сайте компании.

В SPP пообещали использовать другие ресурсы, чтобы гарантировать своим клиентам безопасную поставку природного газа по лучшим ценам. Однако в компании отметили, что остановка украинского транзита приведет к росту цен на оптовых рынках.

«Кроме того, в случае холодной зимы эта ситуация может вызвать нехватку газа и проблемы с поставками по всей Европе», — предупредил словацкий энергооператор.

Подача российского газа через Украину «Газпромом» стала технически и юридически невозможна с 08:00 по московскому времени 1 января 2025 года. Прекращение транзита газа связано с неоднократным отказом украинской стороны продлевать соответствующие соглашения.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо предупредил о суровых последствиях остановки транзита газа через Украину.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Российский газ прекратили подавать через Украину. В Европе уже предупредили о суровых последствиях

      Европе предрекли дефицит газа из-за остановки транзита через Украину

      В ВСУ рассказали о проблемах из-за российских военных на электроскутерах

      Въехавшего в толпу на автомобиле в США застрелили

      На Западе назвали провал Abrams на Украине одним из самых значимых событий года

      Молдавия перешла на электричество из Румынии после прекращения поставок газа из России

      В Словакии увидели готовность Путина к миру

      Ребенку в России прострелили глаз из лука

      Футболист Глушаков назвал самые большие премиальные в карьере

      Появились подробности об инциденте с въехавшим в толпу водителем в США

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше