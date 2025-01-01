Европе предрекли дефицит газа из-за остановки транзита через Украину

SPP: Европе грозит нехватка газа из-за остановки украинского транзита

Крупнейший энергооператор Словакии SPP рассказал о последствиях остановки транзита газа через Украину. Соответствующее заявление в среду, 1 января, опубликовано на сайте компании.

В SPP пообещали использовать другие ресурсы, чтобы гарантировать своим клиентам безопасную поставку природного газа по лучшим ценам. Однако в компании отметили, что остановка украинского транзита приведет к росту цен на оптовых рынках.

«Кроме того, в случае холодной зимы эта ситуация может вызвать нехватку газа и проблемы с поставками по всей Европе», — предупредил словацкий энергооператор.

Подача российского газа через Украину «Газпромом» стала технически и юридически невозможна с 08:00 по московскому времени 1 января 2025 года. Прекращение транзита газа связано с неоднократным отказом украинской стороны продлевать соответствующие соглашения.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо предупредил о суровых последствиях остановки транзита газа через Украину.