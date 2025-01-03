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17:17, 3 января 2025Бывший СССР

Российские военные захватили крупнейшее на Украине месторождение лития

Крупнейшее на Украине месторождение лития перешло под контроль России
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: РИА Новости

Вооруженные силы России захватили Шевченковское месторождение лития, расположенное на территории Украины. Об этом сообщает «Российская газета».

В канун Нового года российские военные выбили украинцев из поселка Шевченко в рамках планомерного освобождения предместья Курахово. Шевченко известно тем, что в его окрестностях залегают 13,8 миллиона тонн литиевых руд. Это месторождение лития является крупнейшим на Украине и одним из богатейших в Европе. Теперь оно перешло под контроль России.

Военный эксперт Борис Рожин отметил, что литий стратегически важен для Европы и США, поскольку является основным компонентом в производстве аккумуляторных батарей.

Ранее сообщалось, что российские военные захватили второй плацдарм в Харьковской области. Отмечается, что севернее Купянска у села Максютовка штурмовики пересекли на лодках реку Оскол и закрепились на ее западном берегу.

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