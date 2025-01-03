Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:48, 3 января 2025Мир

Шольц раскрыл детали переговоров с властями Сирии

Шольц: власти Германии находятся в тесном контакте с новым руководством Сирии
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Власти Германии находятся в тесном контакте с новым руководством Сирии и проводят с ними переговоры. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, передает агентство Reuters.

«Мы поддерживаем интенсивные контакты с теми, кто сейчас взял на себя управление правительственными делами в Дамаске. Мы также ведем интенсивные переговоры со многими другими оппозиционными группами», — отметил глава немецкого правительства.

При этом Шольц призвал новое руководство арабской республики сформировать правительство, которое будет включать в себя различные этнические и религиозные группы.

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок призвала убрать военные базы России из сирийской провинции Латакия. По ее словам, подобное является якобы уважением суверенитета арабской республики.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Мы знали, что один из нас должен умереть». Российский штурмовик вступил в схватку на ножах с бойцом ВСУ

      Осквернивший памятник в Судже литовец потерял пальцы после взрыва

      В подполье рассказали о наемниках из Азербайджана и Грузии в одесских ТЦК

      Над российскими регионами сбили четыре украинских беспилотника

      Полковник назвал три приоритетные задачи России в зоне СВО

      Фитнес-тренер раскрыла способ сжечь «праздничные» калории без особых усилий

      Шольц раскрыл детали переговоров с властями Сирии

      Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заболела пневмонией

      Токаев назвал предопределивший кризис в Казахстане поступок Назарбаева

      Зеленский рассказал об исцелении человека после совместного фото

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше