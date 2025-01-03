Шольц раскрыл детали переговоров с властями Сирии

Шольц: власти Германии находятся в тесном контакте с новым руководством Сирии

Власти Германии находятся в тесном контакте с новым руководством Сирии и проводят с ними переговоры. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, передает агентство Reuters.

«Мы поддерживаем интенсивные контакты с теми, кто сейчас взял на себя управление правительственными делами в Дамаске. Мы также ведем интенсивные переговоры со многими другими оппозиционными группами», — отметил глава немецкого правительства.

При этом Шольц призвал новое руководство арабской республики сформировать правительство, которое будет включать в себя различные этнические и религиозные группы.

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок призвала убрать военные базы России из сирийской провинции Латакия. По ее словам, подобное является якобы уважением суверенитета арабской республики.