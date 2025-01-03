США анонсировали новую военную помощь Украине

Кирби: США в ближайшие дни объявят о новой военной помощи Украины

США в ближайшие дни объявят о новой военной помощи Украины. Об этом заявил советник Белого дома по нацбезопасности Джон Кирби, пишет РИА Новости.

«Что касается Украины, можно также ожидать объявления о выделении дополнительной помощи в сфере безопасности в ближайшие дни», — сказал он. Также Кирби допустил вероятность проведения следующего заседания по поддержке Украины в формате «Рамштайн» еще во время администрации президента США Джо Байдена и до инаугурации избранного американского лидера Дональда Трампа 20 января.

Накануне украинская журналистка Диана Панченко потребовала провести аудит расходов США на Украине. Так телеведущая в своих соцсетях отреагировала на публикацию премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля о том, что страна получила от США и Всемирного банка финансовую помощь в размере 485 миллионов долларов.