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11:38, 28 декабря 2024Интернет и СМИ

На Украине потребовали провести аудит расходов США

Журналистка Панченко потребовала провести аудит расходов США на Украине
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Украинская журналистка и телеведущая Диана Панченко потребовала провести аудит расходов США на Украине. На эту тему она высказалась в своем аккаунте на платформе X.

«Было бы правильно провести аудит расходов США на Украине. Тогда мы узнаем, куда уходят деньги», — заявила журналистка. Таким образом Панченко отреагировала на публикацию премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля о том, что страна получила от США и Всемирного банка финансовую помощь в размере 485 миллионов долларов.

Накануне Шмыгаль сообщил, что Украина получила 485 миллионов долларов от США и Всемирного банка. Премьер-министр пояснил, что деньги будут направлены на компенсацию социальных и гуманитарных расходов бюджета.

До этого сообщалось, что президент США Джо Байден одобрит новый пакет военной помощи Украине уже в ближайшие дни. По словам координатора по стратегическим коммуникациям Белого дома Джона Кирби, Вашингтон будет оказывать Киеву помощь до тех пор, пока администрация Байдена не сложит свои полномочия в январе 2025 года.

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