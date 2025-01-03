США обвинили китайскую компанию в кибератаках и ввели против нее санкции

США ввели санкции против китайской компании Yongxin Zhicheng из-за кибератак

Министерство финансов США ввело санкции против китайской компании Integrity Technology Group (также известной как Yongxin Zhicheng), которая обвиняется в содействии государственным кибератакам. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Пекинскую компанию, занимающуюся кибербезопасностью, обвинили в связях с хакерской группировкой Flax Typhoon. Она, по версии Федерального бюро расследований (ФБР) США, занимается кибершпионажем и совершает кибератаки на компьютерные и промышленные устройства по всему миру благодаря спонсорству китайского правительства.

Ранее пресс-секретарь посольства КНР в Вашингтоне заявил, что США должны прекратить использовать вопросы кибербезопасности для очернения и клеветы в адрес Китая. Он призвал американские власти прекратить распространять всякого рода дезинформацию о так называемых китайских хакерских угрозах.