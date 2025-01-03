Стал известен самый прибыльный актив в 2024 году

«РБК» назвал самый выгодный актив в 2024 году

Самым выгодным активом в 2024 году с большим отрывом стал биткоин. Об этом сообщает «РБК».

По информации издания, криптовалюта за календарный год принесла доходность инвестору 146,35 процентов в рублях. Этому способствовало также рост курса биткоина по отношению к рублю.

На втором и третьем месте издание поставило золото и серебро. Этому способствовало установление Центральным банком (ЦБ) цены на драгоценные металлы. Также выгодным активом было названо вложение в китайскую валюту — юань.

Ранее стало известно, что с начала 2024 года стоимость биткоина выросла более чем вдвое. В начале декабря стоимость криптовалюты впервые в истории поднялась выше 100 тысяч долларов.