Стала известна дата прощания с бывшим депутатом Госдумы Алкснисом

Прощание с «Черным полковником» Виктором Алкснисом состоится 5 января

Прощание с бывшим депутатом Госдумы России и полковником авиации Виктором Алкснисом состоится 5 января в Траурном зале ЦКБ «РЖД-Медицина». Об этом стало известно РБК.

Семья политика рассказала, что церемония, посвященная «Черному полковнику», будет проходить с 10 до 11 часов утра. На погребении будут присутствовать только родственники и друзья Алксниса.

Алксниса не стало 2 января. В ночь на 30 декабря у политика случился геморрагический инсульт, в результате чего он сразу впал в глубокую кому, из которой его так и не смогли вывести.