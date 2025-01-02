Умер бывший депутат Госдумы Алкснис

Скончался экс-депутат Госдумы, «Черный полковник» Виктор Алкснис

Скончался бывший депутат Госдумы России и полковник авиации Виктор Алкснис. Об этом сообщила его дочь Ирина в Telegram-канале «Черный полковник», который вел политик.

Ирина сообщила, что в ночь на 30 декабря у политика случился геморрагический инсульт, в результате чего он сразу впал в глубокую кому. Она также поблагодарила персонал сосудистой реанимации Мытищинской областной клинической больницы, где Алкснис находился последние три дня.

«[Врачи] Они не только сделали все для папы, но и очень помогли нам, его родным, справиться с навалившимся на нас горем», — отмечается в публикации.

Дочь политика также поблагодарила за предложения финансовой помощи и обещала сообщить данных о похоронах позднее, как только они появятся. Ранее Алкснис заявлял, что в 2019 году у него обнаружили рак предстательной железы.

До этого умер полярный исследователь и депутат Госдумы Артур Чилингаров, об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным ученого в связи с его кончиной.