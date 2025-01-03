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00:55, 3 января 2025Мир

Стало известно об обсуждении Байденом ударов по ядерным объектам Ирана

Axios: Байден со своей командой обсуждал удары по ядерным объектам Ирана
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: CNP / AdMedia / Global Look Press

Президент США Джо Байден обсуждал со своей командой нанесение ударов по ядерным объектам Ирана. Об этом сообщает портал Axios.

Утверждается, что советник президента Джейк Салливан представил Байдену план подобной атаки. Источники портала отметили, что нанесение ударов рассматривается в случае, если Иран предпримет шаги по созданию ядерного оружия до 20 января.

При этом секретная встреча Байдена и команды не была связана с появлением новых разведданных. По информации портала, президент так и не принял решение по этому вопросу.

Ранее госсекретарь Энтони Блинкен признался, что США последние 20 лет проводили эксперименты, добиваясь смены власти в Иране. Однако, отметил дипломат, все действия США в этом направлении оказались безуспешными.

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