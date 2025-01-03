Стало известно об обсуждении Байденом ударов по ядерным объектам Ирана

Axios: Байден со своей командой обсуждал удары по ядерным объектам Ирана

Президент США Джо Байден обсуждал со своей командой нанесение ударов по ядерным объектам Ирана. Об этом сообщает портал Axios.

Утверждается, что советник президента Джейк Салливан представил Байдену план подобной атаки. Источники портала отметили, что нанесение ударов рассматривается в случае, если Иран предпримет шаги по созданию ядерного оружия до 20 января.

При этом секретная встреча Байдена и команды не была связана с появлением новых разведданных. По информации портала, президент так и не принял решение по этому вопросу.

Ранее госсекретарь Энтони Блинкен признался, что США последние 20 лет проводили эксперименты, добиваясь смены власти в Иране. Однако, отметил дипломат, все действия США в этом направлении оказались безуспешными.