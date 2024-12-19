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03:13, 19 декабря 2024Мир

США признались в экспериментах по смене власти в Иране

Блинкен заявил, что США 20 лет проводили эксперименты в Иране по смене власти
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Jeenah Moon / Reuters

США последние 20 лет проводили эксперименты, добиваясь смены власти в Иране. Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен, передает РИА Новости.

В частности, рассказал он, Вашингтон пытался воздействовать на население Исламской Республики. Однако, признал дипломат, все действия США в этом направлении оказались безуспешными, а между США и Тегераном отсутствуют двусторонние отношения.

13 декабря стало известно, что избранный президент США Дональд Трамп рассматривает варианты давления на Иран и его ядерную программу, включая возможность нанесения «превентивных авиаударов» по стране. По данным источников, команда Трампа сейчас ведет работу над стратегией максимального давления на Тегеран.

11 декабря уходящий с поста президента США Джо Байден одобрил секретный меморандум о противостоянии России, Китаю, КНДР и Ирану, который подталкивает американские органы нацбезопасности к разработке новых стратегий по борьбе с «рискованными, углубляющимися связями» между указанными странами.

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