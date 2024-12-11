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14:15, 11 декабря 2024Мир

Байден одобрил секретный меморандум о противостоянии России и еще трем странам

Байден одобрил секретный меморандум о противостоянии России, Китаю, КНДР и Ирану
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Уходящий с поста президента США Джо Байден одобрил секретный меморандум о противостоянии России, Китаю, КНДР и Ирану, который подталкивает американские органы нацбезопасности к разработке новых стратегий по борьбе с «рискованными, углубляющимися связями» между указанными странами. Об этом сообщает Reuters.

Предполагается, что документ должен стать дорожной картой для будущей администрации избранного президента Дональда Трампа. Однако, как отмечает агентство, стратегии и политические предложения, содержащиеся в документе, могут быть реализованы или вовсе отвергнуты.

«Когда новая команда будет изучать документ, я не думаю, что они увидят в нем что-то, что пыталось бы загнать их в рамки или склонить к тому или иному варианту политики», — сказал Reuters один из высокопоставленных сотрудников администрации, который отказался назвать свое имя.

По словам чиновников, предстоящие задачи включают в себя обеспечение скоординированного применения любых санкций и мер экспортного контроля против четырех стран без риска ответных действий.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что уходящая администрация Байдена работает «буквально в авральном режиме» и в связи с этим делает все для эскалации конфликта на Украине. Дипломат также напомнила про попытку Байдена продвинуть через Конгресс законопроект о военной помощи Украине в размере 24 миллиардов долларов.

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