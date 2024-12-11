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14:02, 11 декабря 2024Мир

Захарова рассказала об аврале в администрации Байдена из-за Украины

Захарова: уходящая администрация Байдена работает в авральном режиме
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Уходящая администрация президента США Джо Байдена работает «буквально в авральном режиме» и в связи с этим делает все для эскалации конфликта на Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Команда уходящего Байдена готова буквально на любые действия ради продления агонии своих оппонентов», — сказала дипломат.

Захарова также напомнила про попытку Байдена продвинуть через Конгресс законопроект о военной помощи Украине в размере 24 миллиардов долларов. По ее словам, властям Соединенных Штатов следует сосредоточиться на своих внутренних вопросах.

Ранее Захарова заявила, что безопасность российских граждан — самый важный приоритет России в Сирии. По ее словам, Москве хочется очень много сказать по этой ситуации, но ни заявления, ни оценки не должны разжигать огонь и становиться стимулирующим средством для разжигания страстей.

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