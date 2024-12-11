Захарова назвала самый важный приоритет России в Сирии

Захарова: безопасность российских граждан — самый важный приоритет РФ в Сирии

Безопасность российских граждан — самый важный приоритет России в Сирии. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире «Радио Sputnik».

«Сейчас самый важный наш приоритет — безопасность наших граждан: это специалисты, военные, дипломаты, журналисты. Делается все необходимое для обеспечения их безопасности. Россия находится в контактах с представителями различных сил на земле», — сказала дипломат.

По ее словам, Москве хочется очень много сказать по этой ситуации, но ни заявления, ни оценки не должны разжигать огонь и не становиться стимулирующим средством для разжигания страстей.

Ранее заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что бывший президент Сирии Башар Асад находится в России в безопасности, Москва поступила так, как положено в подобных экстраординарных ситуациях. Он отметил, что в такой ситуации было бы неправильно с его стороны рассуждать о том, что случилось и как это разрешалось.