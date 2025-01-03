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07:38, 3 января 2025Бывший СССР

Токаев назвал Россию непобедимой в военном плане

Президент Казахстана Токаев назвал Россию непобедимой в военном плане
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Россия является непобедимой в военном плане. Он высказался об этом в интервью газете «Ана тілі».

При этом, по словам политика, Украина пытается выстоять в конфликте с помощью западных союзников, чтобы «хотя бы не проиграть».

Он также отметил, что Казахстан с самого начала украинского конфликта выступает за переговоры с целью достижения мира. «Должен подчеркнуть, что мы нигде не напрашиваемся в посредники, на международной арене ведем себя сообразно потенциалу и возможностям Казахстана, но всегда готовы прийти на помощь в разрешении международных проблем», — добавил Токаев.

Ранее Токаев рассказал, что с большим оптимизмом смотрит на взаимодействия Москвы и Астаны. По его словам, взаимоотношения между государствами развиваются по восходящей линии.

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