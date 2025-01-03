Токаев рассказал о четырехчасовой беседе с Путиным

Токаев: Казахстан привержен стратегическому партнерству с Россией

Казахстан привержен стратегическому партнерству и союзническим отношениям с Россией, сообщил президент республики Касым-Жомарт Токаев. Он рассказал в интервью газете «Ана тілі», что обозначил данную позицию во время разговора с российским лидером Владимиром Путиным в Астане.

«С Владимиром Путиным состоялась четырехчасовая беседа в неформальной обстановке. Такое общение позволило укрепить взаимопонимание относительно актуальных проблем двустороннего сотрудничества и международной повестки», — заявил Токаев.

Помимо этого, он назвал президента РФ опытным государственным деятелем, хорошо понимающим специфику Казахстана и значение государства как крупнейшей экономики Центрально-Азиатского региона.

Ранее Токаев заявил, что приезд Путина в Казахстан стал историческим событием. Лидеры двух стран также подписали совместное заявление об углублении стратегического партнерства в условиях нового глобального порядка.