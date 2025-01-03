Триумфальный столп в Санкт-Петербурге увековечит победу России в Северной войне

В Петербурге установят триумфальный столп в память о победе в Северной войне

У «Лахта-центра» в Санкт-Петербурге установят триумфальный столп в память о победе России в Северной войне. Соответствующее постановление, как передает пресс-служба администрации города, подписал губернатор Александр Беглов.

Памятный знак представляет собой бронзовую триумфальную колонну, установленную на гранитном постаменте высотой 24,3 метра. Колонну венчает бронзовая фигура императора Петра I высотой 9,5 метра. На колонне и гранитном постаменте размещены медальоны с барельефами и надписями о воинских подвигах периода Северной войны. Общая высота монумента составляет 82 метра.

Отмечается, что триумфальный столп призван увековечить победу России в Северной войне 1700-1701 годов. «Это событие, тесно связанное с историей Петербурга, выдвинуло страну в число великих мировых держав», — подчеркивается в сообщении пресс-службы.

Установить памятный знак предложил Фонд поддержки культурных инициатив Газпрома. Он же выступил заказчиком всех работ по проектированию и изготовлению памятника. Проект монумента подготовлен архитектором Михаилом Мамошиным и скульптором Степаном Мокроусовым-Гульельми.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде неизвестные украли бронзовую мини-копию памятника писателю Максиму Горькому. Кто-то сломал скульптуру — от бронзовой фигуры остались только ботинки и постамент. Другие подробности случившегося не раскрываются.