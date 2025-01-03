В Белоруссии запретили российскую гречку «Фермер»

Российскую гречку «Фермер» признали опасным продуктом в Белоруссии

Быстроразваривающуюся гречку «Фермер» из России запретили в Белоруссии. Крупа попала в реестр опасных продуктов, пишет РИА Новости.

«В результате испытаний установлено, что показатель "развариваемость быстроразваривающихся ядрицы и продела" составила 29 минут при норме не более 25 минут, из чего следует, что продукции придали внешний вид и отдельные свойства, но при этом она не может быть идентифицирована как продукция, за которую выдается», — говорится в предписании.

По данным государственного онлайн-ресурса «Опасная продукция», крупа гречневая ядрица быстроразваривающаяся «Фермер», высший сорт производства ООО «Дары полей» становится запрещенной к ввозу или обращению на территории Белоруссии. Предписание начнет действовать с 11 января.

Ранее в Белоруссии запретили алтайскую гречку, так как было обнаружено несоответствие крупы нормам. Запрет на ввоз и продажу вступил в силу 11 декабря 2024 года.