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20:09, 3 января 2025Экономика

В Белоруссии запретили российскую гречку «Фермер»

Российскую гречку «Фермер» признали опасным продуктом в Белоруссии
Маргарита Миронова
Маргарита Миронова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Быстроразваривающуюся гречку «Фермер» из России запретили в Белоруссии. Крупа попала в реестр опасных продуктов, пишет РИА Новости.

«В результате испытаний установлено, что показатель "развариваемость быстроразваривающихся ядрицы и продела" составила 29 минут при норме не более 25 минут, из чего следует, что продукции придали внешний вид и отдельные свойства, но при этом она не может быть идентифицирована как продукция, за которую выдается», — говорится в предписании.

По данным государственного онлайн-ресурса «Опасная продукция», крупа гречневая ядрица быстроразваривающаяся «Фермер», высший сорт производства ООО «Дары полей» становится запрещенной к ввозу или обращению на территории Белоруссии. Предписание начнет действовать с 11 января.

Ранее в Белоруссии запретили алтайскую гречку, так как было обнаружено несоответствие крупы нормам. Запрет на ввоз и продажу вступил в силу 11 декабря 2024 года.

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