Производитель алтайской гречки прокомментировал ее запрет в Белоруссии

«Вега-инжиниринг»: алтайскую гречку проверяли перед отправкой в Белоруссию

Алтайскую гречку, которую запретили в Белоруссии, проверяли перед отправкой в соседнюю республику. Так новости про обнаруженное несоответствие крупы нормам прокомментировал производитель, его слова приводит РИА Новости.

По словам гендиректора «Вега-инжиниринг», гречку проверяли перед транспортировкой и никаких отклонений тогда не нашли.

Запрет на ввоз и продажу крупы российского производства ООО «Вега-инжиниринг» вступит в силу 11 декабря 2024 года. В управлении по пищевой промышленности Алтайского края подчеркнули, что производитель пытается выяснить все обстоятельства запрета российской крупы у торговых партнеров в республике.

Госкомитет союзного государства по стандартизации сообщил, что российская крупа якобы не соответствует установленным нормам. В частности, продукт не прошел проверку по техническому регламенту Таможенного союза — указанное на упаковке гречки время варки не совпадает с реальным временем приготовления продукта — она варится на четыре минуты дольше.

«Из чего следует, что продукции придали внешний вид и отдельные свойства, но при этом она не может быть идентифицирована как продукция, за которую выдается», — пояснили в белорусском ведомстве.

Аналитики «АБ-Центра» предполагают, что новый рост цен на гречку в российских магазинах начнется в 2024 году, а пика он достигнет в 2025-м. Глава центра Алексей Плугов напомнил, что многие производители крупы и самой гречихи сильно закредитованы, так что работать в убыток они не могут. По его мнению, розничные цены через год превысят 140 рублей за килограмм.