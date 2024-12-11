В Белоруссии запретили российскую гречку

В Белоруссии запретили ввоз и продажу алтайской гречки из-за долгой варки

В Белоруссии запретили алтайскую гречку. О решении ограничить ввоз и продажу крупы российского производителя «Вега-инжиниринг» со ссылкой на реестр «Продукция и услуги Республики Беларусь» сообщает РИА Новости.

Белорусский государственный комитет по стандартизации установил запрет на российский продукт, так как он якобы не соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза — информация о длительности варки продукта на упаковке не соответствует его реальным свойствам, и крупа разваривалась на 4 минуты дольше максимальной нормы.

Сейчас алтайское предприятие выясняет все обстоятельства запрета.

«Предприятие-производитель ведет работу со своими торговыми партнерами в Белоруссии по выяснению всех обстоятельств», — пояснили в управлении по пищевой промышленности края.

Ранее в России предупредили, что падение цен на гречневую крупу в рознице в последний год приведет к значительному снижению площадей сева в России. Это, в свою очередь, закончится резким падением производства продукта и дальнейшим его подорожанием.

В мае 2022 года средняя стоимость гречки взлетела до 144,2 рубля за килограмм, но в феврале 2024-го она опустилась до 85,9 рубля. Зампред правления ассоциации Руспродсоюз Дмитрий Леонов указал, что цены производителей продолжают падать из-за большого объема предложения. За год тонна гречки подешевела с 44 946 рублей за тонну до 34 190 рублей.