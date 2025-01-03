Сикорский: прекращение транзита газа через Украину стало победой Киева

Прекращение транзита российского газа через Украину стало еще одной победой Киева и союзников. Об этом на своей странице в социальной сети Х заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский.

По его словам, президент России Владимир Путин потратил «миллиарды» на строительство «Северных потоков». Министр отметил, что они позволяли российскому газу обходить территорию Украины, в связи с чем Путин мог шантажировать страны Восточной Европы, угрожая прекратить поставлять им газ.

«Украина лишила его возможности напрямую экспортировать газ в ЕС. Еще одна победа после вступления Финляндии и Швеции в НАТО», — написал министр.

Ранее депутат Бундестага от группы «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» Севим Дагделен потребовала запустить подачу газа по неповрежденной ветке газопровода «Северный поток» после остановки транзита топлива через Украину. «Введите наконец-то "Северный поток" в эксплуатацию! Хватит денежных подарков Киеву», — написала она.