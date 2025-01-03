В Раде призвали Тимошенко высказаться об остановке транзита газа из России

Депутат Дубинский призвал Тимошенко обозначить позицию по транзиту газа из РФ

Бывшего премьер-министра Украины и лидера фракции «Батькивщина» Юлию Тимошенко попросили прокомментировать остановку транзита российского газа через территорию страны. С таким призывом выступил депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

Он отметил, что ей стоило бы обозначить свою позицию по этому вопросу, поскольку она позиционирует себя как «специалист в газе». «Расскажите, (...) как это отразится на платежках украинцев?» — поинтересовался Дубинский.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо пригрозил сократить помощь украинским беженцам в качестве ответа на прекращение Украиной транзита газа из России. По его словам, Братислава не может не отреагировать на «саботаж государственных финансов Словакии и финансовый ущерб Европейскому союзу» со стороны Киева.