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03:36, 3 января 2025Бывший СССР

В Раде призвали Тимошенко высказаться об остановке транзита газа из России

Депутат Дубинский призвал Тимошенко обозначить позицию по транзиту газа из РФ
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
СюжетУкраинские беженцы

Фото: Vasily Fedosenko / Reuters

Бывшего премьер-министра Украины и лидера фракции «Батькивщина» Юлию Тимошенко попросили прокомментировать остановку транзита российского газа через территорию страны. С таким призывом выступил депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

Он отметил, что ей стоило бы обозначить свою позицию по этому вопросу, поскольку она позиционирует себя как «специалист в газе». «Расскажите, (...) как это отразится на платежках украинцев?» — поинтересовался Дубинский.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо пригрозил сократить помощь украинским беженцам в качестве ответа на прекращение Украиной транзита газа из России. По его словам, Братислава не может не отреагировать на «саботаж государственных финансов Словакии и финансовый ущерб Европейскому союзу» со стороны Киева.

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