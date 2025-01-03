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05:56, 3 января 2025Силовые структуры

В России подсчитали ущерб от действий мошенников

МВД: за 11 месяцев 2024 года мошенники украли у россиян 168 млрд рублей
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Unsplash

Мошенники, использующие IT-технологии, за 11 месяцев 2024 года украли у россиян 168 миллиардов рублей. Об этом агентству ТАСС сообщили в пресс-центре МВД РФ.

За этот период было зарегистрировано более 702 тысяч таких преступлений. Это превысило показатель 2023 года на 14,3 процента.

Ранее в полиции рассказали, что одна из самых крупных сумм, переведенных мошенникам в 2024 году, составила порядка 180 миллионов рублей. Как уточнили в ведомстве, статистика по суммам ущерба для каждого потерпевшего не предусмотрена, что осложняет обозначение самой большой суммы.

В онлайн-кинотеатре Okko 13 декабря вышел документальный сериал об эпидемии телефонных мошенников «На крючке: когда звонит мошенник». В четырех сериях раскрывается, как мошенники обманывают сотни тысяч россиян, какие схемы используют и почему так умело манипулируют, как работают мошеннические кол-центры, и, наконец, как обезопасить себя от злоумышленников.

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