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00:19, 3 января 2025Мир

В Словакии призвали закрыть «дерзкой» Украине вход в ЕС и НАТО

Депутат Блага: дерзко перекрывшей транзит газа Украине не место в ЕС и НАТО
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Sergey Petrov / news.ru / Global Look Press

Украине необходимо закрыть вход в Европейский союз (ЕС) и НАТО после того, как она «дерзко и бесцеремонно» перекрыла транзит российского газа через свою территорию. С таким призывом в своем Telegram-канале выступил словацкий депутат Европарламента Любош Блага.

«Словакия никогда не поддержит вступление Украины ни в НАТО, ни в ЕС. Стране, которая экономически вредит словакам и всему ЕС и свои решения принимает дерзко и бесцеремонно, не место в Евросоюзе», — написал политик.

Он подчеркнул, что Братислава сделала для Киева «невероятно много». Блага добавил, что Словакия требовала от Украины только уважения своих экономических интересов и продолжения транзита газа.

Ранее глава МВД Словакии Матуш Шутай-Эшток заявил, что Украина, остановив транзит газа через свою территорию, забыла об оказанной ей помощи со стороны Словакии. «Словакия потеряет на основе шага [президента Украины Владимира] Зеленского сотни миллионов евро», — сказал министр.

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