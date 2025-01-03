В Словакии решили продолжить поставки электричества Украине

iRozhlas: Словакия продолжит поставки энергии Украине, несмотря на слова Фицо

Словацкая компания SEPS продолжит поставки электроэнергии Украине в рамках договора с «Укрэнерго», несмотря на слова премьер-министра Словакии Роберта Фицо, обещавшего прекратить сотрудничество в случае остановки транзита российского газа. Об этом сообщило издание iRozhlas.

По информации издания, поставки будут проводиться в обычном режиме через все высоковольтные линии.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо пригрозил сократить помощь украинским беженцам в качестве ответа на прекращение Украиной транзита газа из России. По его словам, Братислава не может не отреагировать на «саботаж государственных финансов Словакии и финансовый ущерб Европейскому союзу» со стороны Киева.