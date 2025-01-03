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21:23, 3 января 2025Мир

В Словакии решили продолжить поставки электричества Украине

iRozhlas: Словакия продолжит поставки энергии Украине, несмотря на слова Фицо
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)
СюжетУкраинские беженцы

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Словацкая компания SEPS продолжит поставки электроэнергии Украине в рамках договора с «Укрэнерго», несмотря на слова премьер-министра Словакии Роберта Фицо, обещавшего прекратить сотрудничество в случае остановки транзита российского газа. Об этом сообщило издание iRozhlas.

По информации издания, поставки будут проводиться в обычном режиме через все высоковольтные линии.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо пригрозил сократить помощь украинским беженцам в качестве ответа на прекращение Украиной транзита газа из России. По его словам, Братислава не может не отреагировать на «саботаж государственных финансов Словакии и финансовый ущерб Европейскому союзу» со стороны Киева.

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