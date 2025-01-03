В Венесуэле объявили награду за информацию о местонахождении сбежавшего лидера оппозиции

Власти Венесуэлы объявили награду в $100 тысяч за информацию о главе оппозиции

Служба научных, уголовных и криминальных расследований Венесуэлы сообщила о награде за информацию о местонахождении бывшего кандидата в президенты Венесуэлы от оппозиционной «Единой платформы» Эдмундо Гонсалеса Уррутии. Об этом ведомство сообщило в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

За сведения о главном сопернике действующего президента Николаса Мадуро на выборах власти готовы заплатить 100 тысяч долларов.

В сентябре 2024 года Венесуэльский контрольный суд выдал ордер на задержание Гонсалеса, не явившегося по повестке для дачи показаний. Руководство оппозиции подозревают в публикации собственных результатов выборов в одно время с официальными данными, а также случаи подстрекательства к насилию. После этого Гонсалес сбежал из страны, перед этим укрывшись в посольстве Испании в Каракасе и попросив политического убежища в королевстве.

Позднее Гонсалеса видели в Аргентине. Там он встречался с президентом республики Хавьером Милеем.