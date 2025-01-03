Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:07, 3 января 2025Мир

В Венесуэле объявили награду за информацию о местонахождении сбежавшего лидера оппозиции

Власти Венесуэлы объявили награду в $100 тысяч за информацию о главе оппозиции
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Juan Medina / Reuters

Служба научных, уголовных и криминальных расследований Венесуэлы сообщила о награде за информацию о местонахождении бывшего кандидата в президенты Венесуэлы от оппозиционной «Единой платформы» Эдмундо Гонсалеса Уррутии. Об этом ведомство сообщило в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

За сведения о главном сопернике действующего президента Николаса Мадуро на выборах власти готовы заплатить 100 тысяч долларов.

В сентябре 2024 года Венесуэльский контрольный суд выдал ордер на задержание Гонсалеса, не явившегося по повестке для дачи показаний. Руководство оппозиции подозревают в публикации собственных результатов выборов в одно время с официальными данными, а также случаи подстрекательства к насилию. После этого Гонсалес сбежал из страны, перед этим укрывшись в посольстве Испании в Каракасе и попросив политического убежища в королевстве.

Позднее Гонсалеса видели в Аргентине. Там он встречался с президентом республики Хавьером Милеем.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Армия США призналась в отправке на Украину своего военного. После этого он взорвал автомобиль у отеля Трампа

      Появились подробности об одолевшем военного ВСУ в схватке на ножах российском бойце

      Число погибших при крушении самолета в Калифорнии выросло

      Над российским регионом за час уничтожили девять беспилотников

      В результате падения самолета в США погиб один человек

      В Раде призвали Тимошенко высказаться об остановке транзита газа из России

      Российские военные угнали танк ВСУ в Курской области и попали на видео

      В резиденции президента Южной Кореи начались столкновения полиции и военных

      Брянский губернатор сообщил об отражении атаки ВСУ

      Польские моряки пожаловались на «серьезные сбои» сигнала GPS в Балтийском море

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше