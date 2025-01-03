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02:42, 3 января 2025Мир

В Венгрии обратились к главе МИД Польши после слов о газе из России

Политолог Кошкович поздравил Сикорского с ослаблением Европы без газа из России
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Nadja Wohlleben / Reuters

Европа пострадает из-за остановки транзита российского газа через Украину. Об этом заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети X.

Он прокомментировал слова министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского о том, что отказ от транзита газа из России является победой Украины и ее союзников. «Единственный осязаемый результат такой политики — это подрыв конкурентоспособности Европы. Поздравляю, Радек», — написал политолог.

Он добавил, что страны Евросоюза (ЕС) по-прежнему будут получать российский газ, однако его цена будет выше.

Ранее крупнейший энергооператор Словакии SPP рассказал о последствиях остановки транзита газа через Украину. В компании отметили, что это приведет к росту цен на оптовых рынках и к проблемам с поставками газа в Европу.

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