В зону СВО доставили частицу мощей Ильи Муромца

Бойцам группировки «Восток» доставили ковчег с частицей мощей Ильи Муромца

В расположение группировки войск «Восток» в зоне проведения специальной военной операции (СВО) доставили ковчег, в котором находится частица мощей Ильи Муромца. Об этом сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале.

«Из Бурятии в зону проведения СВО военнослужащим доставили ковчег с частицей мощей православного святого Ильи Муромца. Отныне он станет духовным покровителем бойцов, выполняющих боевые задачи на Южно-Донецком направлении», — сообщили в оборонном ведомстве.

Отмечается, что в честь этого события в одном из военно-полевых храмов прошел молебен.

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