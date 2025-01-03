Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:04, 3 января 2025Россия

В зону СВО доставили частицу мощей Ильи Муромца

Бойцам группировки «Восток» доставили ковчег с частицей мощей Ильи Муромца
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

В расположение группировки войск «Восток» в зоне проведения специальной военной операции (СВО) доставили ковчег, в котором находится частица мощей Ильи Муромца. Об этом сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале.

«Из Бурятии в зону проведения СВО военнослужащим доставили ковчег с частицей мощей православного святого Ильи Муромца. Отныне он станет духовным покровителем бойцов, выполняющих боевые задачи на Южно-Донецком направлении», — сообщили в оборонном ведомстве.

Отмечается, что в честь этого события в одном из военно-полевых храмов прошел молебен.

Ранее митрополит Курский и Рыльский Герман рассказал о вывозе из Курской области священников и икон под обстрелами Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Захарова отреагировала на призыв Бербок убрать военные базы России из Сирии

      Трамп поздравил Джонсона с переизбранием на пост спикера Палаты представителей

      Змея заползла на кухню квартиры в Москве

      Белый дом отреагировал на критику Маска в адрес властей стран Европы

      Ученые предупредили о надвигающемся на США цунами

      Причину промедления США в передаче Украине оружия раскрыли

      Майка Джонсона переизбрали спикером Палаты представителей Конгресса США

      На Украине двое мужчин пытались сбежать от мобилизации через границу со Словакией

      В США высказались об использовании Россией ядерного оружия

      Анну Седокову заподозрили в причастности к заказному убийству бывшего мужа

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше