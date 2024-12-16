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08:48, 16 декабря 2024Россия

Раскрыты подробности вывоза священников и икон из Курской области под обстрелами ВСУ

Российские военные вывезли двухвековую икону из Курской области
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

В Курской области около 40 храмов оказались в зоне боевых действий. Подробности вывоза священников и икон под обстрелами Вооруженных сил Украины (ВСУ) раскрыл митрополит Курский и Рыльский Герман, выступая на телеканале «Россия 24».

«Священникам почти всем, за исключением одного, удалось выехать. Выезжали буквально под огнем, за машинами охотились беспилотники», — рассказал митрополит.

По его словам, один священник остался в Суджанском районе. При этом в оказавшихся в зоне боевых действий храмах богослужения не совершаются.

Уточняется, что 12 храмов получили повреждения в результате атак ВСУ. О том, что украинские военные все чаще начинают бить по гражданским мирным домам, по объектам культурного наследия и социально важным объектам в курском приграничье, подтвердили также в Минобороны.

«Основной нашей задачей является эвакуация духовных ценностей нашей страны, так как мы не должны допустить утрату их, сожжение», — отметил начальник отделения военной полиции группировки войск «Север» с позывным Гроза.

Среди вывезенных реликвий оказалась, в частности, Казанская икона Божией Матери, возраст которой превышает два века.

Бои с ВСУ в российском приграничье ведутся с 6 августа. Ранее сообщалось, что украинские солдаты при отступлении из села Борки Курской области заминировали двери храма.

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