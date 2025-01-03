«Яндекс» обязали закрыть доступ к картам и фото НПЗ из-за атак ВСУ

ТАСС: суд обязал «Яндекс» закрыть доступ к картам и фото НПЗ

«Яндекс» обязали убрать из открытого доступа карты и снимки крупнейшего нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) из-за атак со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС.

Соответствующее решение вынес суд в Москве. Оно пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке.

Поясняется, что в ходе проверки было установлено, что в свободном доступе сервиса компании находятся данные обо всех объектах предприятия, которое «обеспечивает нужды российской армии и флота в ходе проведения специальной военной операции».

Отмечается, что завод неоднократно попадал под удар украинских беспилотников, в результате чего была повреждена инфраструктура, а также пострадали сотрудники. О каком именно НПЗ идет речь, не уточняется.

Ранее стало известно, что на Московском нефтеперерабатывающем заводе «Газпромнефти» была остановлена одна из установок после атаки дрона, которая привела к возникновению пожара.