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19:43, 2 сентября 2024Экономика

Московский НПЗ остановил установку после атаки дрона

Reuters: после атаки дрона и пожара Московский НПЗ остановил одну из установок

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

После атаки дрона в воскресенье, 1 сентября, приведшего к пожару на Московском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) «Газпромнефти», была остановлена одна из установок. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Reuters.

Пожару на предприятии присваивали максимальный ранг сложности. Отмечалось, что повреждение в результате падения дрона получило отдельно стоящее техническое помещение.

Позднее стало известно, что сложность пожара понизили до второго номера. О последствиях по итогу ликвидации возгорания не сообщалось. В общей сложности в ночь с 31 августа на 1 сентября над 15 регионами России было уничтожено и перехвачено 158 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны.

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