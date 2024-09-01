Пожару на МНПЗ в Капотне присвоили максимальный ранг сложности

Пятый номер сложности присвоили пожару на МНПЗ в столичной Капотне

Пожару на Московском нефтеперерабатывающем заводе (МНПЗ) в Капотне присвоили максимальный ранг сложности, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.

«Пятый, максимальный, номер сложности присвоен пожару на НПЗ Капотня. В настоящее время происходит факельное горение», — отметил собеседник агентства.

На ликвидацию возгорания направлены пожарные расчеты из всех округов столицы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что еще один сбитый беспилотник повредил отдельно стоящее помещение МНПЗ, там произошел пожар.

В Минобороны отчитались, что силы ПВО за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 158 украинских беспилотников самолетного типа над территорией России, из них два над территорией Москвы и семь над Подмосковьем.

