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08:16, 1 сентября 2024Россия

Еще один сбитый беспилотник повредил отдельно стоящее помещение МНПЗ

В результате сбития БПЛА произошло локальное возгорание в техпомещение МНПЗ

Кадр: Telegram-канал «Москва Онлайн»

Еще один сбитый беспилотник повредил отдельно стоящее помещение Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ) в Капотне. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Еще один сбитый беспилотник в результате падения повредил отдельно стоящее техническое помещение МНПЗ. В данный момент происходит тушение локального возгорания», — отметил городской глава.

Ранее в Минобороны отчитались, что силы противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 158 украинских беспилотников самолетного типа над территорией России, из них два над территорией Москвы и семь над Подмосковьем.

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