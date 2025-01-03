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22:25, 3 января 2025Культура

Задержан обвиняемый по делу о гибели солиста One Direction

Infobae: в Аргентине задержан обвиняемый по делу о гибели солиста One Direction
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Лиам Пейн

Лиам Пейн. Фото: Reuters

Сотрудники правоохранительных органов Аргентины задержали официанта Брайана Пайса, обвиняемого по делу о гибели солиста One Direction Лиама Пейна. Об этом сообщает портал Infobae.

Отмечается, что Пайса обвиняют в продаже музыканту наркотических веществ. По данным портала, задержание второго подозреваемого должно состояться в ближайшее время.

По версии следствия, Пайс доставил Пейну кокаин в день его смерти, а также снабжал его наркотиками до этого.

Лиам Пейн разбился, упав с третьего этажа отеля в Буэнос-Айресе. По данным местных СМИ, в полицию поступил экстренный вызов из отеля, в котором говорилось об «агрессивном мужчине, который, возможно, находился под воздействием наркотиков или алкоголя».

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