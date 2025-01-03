Замначальника инфраструктурной инспекции РЖД арестовали по делу о теракте

Замначальника инспекции РЖД Мартьянова арестовали по делу о подготовке теракта

Заместитель начальника инфраструктурной инспекции РЖД Юрий Мартьянов арестован по делу о подготовке теракта. Об этом сообщает ТАСС.

Так, он признан фигурантом уголовного дела о терроризме против ведущего специалиста этой же инспекции Алексея Демченко, которого обвиняют в участии в террористической организации «Артподготовка» (запрещенная в России террористическая организация).

Мартьянова заключили под стражу. «Басманный районный суд Москвы вынес постановление об избрании обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, п. „а“ ч. 2 ст. 205 УК РФ (приготовление к совершению теракта группой лиц по предварительному сговору), Мартьянову Ю. А. меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в материале дела.

Ранее по этому же делу задержали работавшую в СКР посудомойкой женщину.