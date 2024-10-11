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17:47, 11 октября 2024Силовые структуры

Работавшую в СКР посудомойкой женщину задержали по подозрению в терроризме

«Ъ»: работница СКР арестована за участие в террористической организации

Фото: Shutterstock / Fotodom

Женщина, работавшая в Следственном комитете России (СКР) посудомойкой, арестована за участие в террористической организации. Об этом сообщает «Коммерсант».

Женщину обвиняют в преступлении, предусмотренном ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации). Ей вменяется участие в деятельности организации «Артподготовка» (запрещенная в России террористическая организация).

Защита отрицает все обвинения, а сама обвиняемая сейчас проходит психолого-психиатрическую судебную экспертизу. Если по ее результатам женщину признают вменяемой, дело направят на утверждение в прокуратуру, а затем в суд.

По информации издания, вместе с бывшей посудомойкой по делу проходят еще несколько человек. Об их участии в террористической организации правоохранители узнали от одного из активистов, который решил сотрудничать со следствием.

Ранее фигурант уголовного дела о терроризме против сотрудника «РЖД» Алексея Демченко частично признал свою вину. По его словам, он ничего не знал о подготовке теракта и не способствовал этому.

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      Маргарита Миронова
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