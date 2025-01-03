Зеленский раскрыл подробности о личном разговоре с Трампом

Зеленский заявил, что Трамп ждет его «одним из первых»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новоизбранный президент США Дональд Трамп ждет его «одним из первых». Об этом глава государства сказал в ходе телемарафона, запись которого доступна на YouTube.

«Трамп сказал мне: "Одним из первых визитов я буду ждать именно вас"», — заявил Зеленский. По его словам, новоизбранный президент США назвал завершение конфликта на Украине своим приоритетом.

Зеленский также намекнул, что встреча по этому поводу пройдет после инаугурации 20 января. По его словам, на этой встрече начнется выстраивание шагов, которые приведут к завершению горячей фазы конфликта, рассказал Зеленский.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Россию не заинтересовали сигналы команды Трампа по Украине. «Часто мы слышим слова "заморозка конфликта". Президент [Владимир] Путин последний раз 19 декабря сказал ясно и четко, на каких условиях мы готовы разговаривать», — рассказал он.