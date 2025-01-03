Зеленский рассказал об исцелении человека после совместного фото

Зеленский заявил, что после встречи с ним человек начал ходить

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после встречи с ним человек начал ходить. Об этом он заявил во время телемарафона, запись которого доступна на YouTube.

По его словам, он сфотографировался с молодым человеком, который не имеет возможности ходить. «Он работал над этим в США и там был в больнице, и здесь ему помогали», — рассказал Зеленский.

Президент Украины рассказал, что перед записью интервью ему пришло сообщение о том, что молодой человек начал ходить. «И... в чем кайф? В том, что он говорит: приезжал президент, и я начал ходить», — рассказал Зеленский.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что новоизбранный президент США Дональд Трамп ждет его «одним из первых» после вступления в должность 20 января. «Трамп сказал мне: "Одним из первых визитов я буду ждать именно вас"», — рассказал президент Украины.