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17:35, 3 января 2025Бывший СССР

Зеленский рассказал об исцелении человека после совместного фото

Зеленский заявил, что после встречи с ним человек начал ходить
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после встречи с ним человек начал ходить. Об этом он заявил во время телемарафона, запись которого доступна на YouTube.

По его словам, он сфотографировался с молодым человеком, который не имеет возможности ходить. «Он работал над этим в США и там был в больнице, и здесь ему помогали», — рассказал Зеленский.

Президент Украины рассказал, что перед записью интервью ему пришло сообщение о том, что молодой человек начал ходить. «И... в чем кайф? В том, что он говорит: приезжал президент, и я начал ходить», — рассказал Зеленский.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что новоизбранный президент США Дональд Трамп ждет его «одним из первых» после вступления в должность 20 января. «Трамп сказал мне: "Одним из первых визитов я буду ждать именно вас"», — рассказал президент Украины.

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