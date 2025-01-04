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03:03, 4 января 2025Россия

Беспилотник сбили в Ленинградской области

Губернатор Дрозденко: ПВО сбила БПЛА в районе Лужской губы Финского залива
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в районе Лужской губы Финского залива. Об этом сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

«Для противодействия использованы силы и средства ПВО Министерства обороны РФ. Беспилотник уничтожен», — написал губернатор.

Дрозденко отметил, что в результате инцидента пострадавших и разрушений нет.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге были установлены ограничения. Пассажиры не могли вылететь из воздушной гавани.

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