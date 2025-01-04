Беспилотник сбили в Ленинградской области

Губернатор Дрозденко: ПВО сбила БПЛА в районе Лужской губы Финского залива

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в районе Лужской губы Финского залива. Об этом сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

«Для противодействия использованы силы и средства ПВО Министерства обороны РФ. Беспилотник уничтожен», — написал губернатор.

Дрозденко отметил, что в результате инцидента пострадавших и разрушений нет.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге были установлены ограничения. Пассажиры не могли вылететь из воздушной гавани.