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01:16, 4 января 2025Россия

Беспилотник сбили в российском регионе

Губернатор Анохин: ПВО сбила БПЛА в Сафоновском районе Смоленской области
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в Сафоновском районе Смоленской области. Об этом сообщил глава российского региона Василий Анохин в своем Telegram-канале.

Губернатор отметил, что, предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет.

«Убедительная просьба при обнаружении обломков летательных аппаратов, не приближаться к ним. Об их местоположении необходимо сразу же информировать экстренные службы по телефону 112», — напомнил Анохин.

Ранее система ПВО сбила беспилотник в Волгоградской области. Губернатор Андрей Бочаров отметил, что пострадавших и повреждений объектов нет.

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