Беспилотник сбили в российском регионе

Губернатор Анохин: ПВО сбила БПЛА в Сафоновском районе Смоленской области

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в Сафоновском районе Смоленской области. Об этом сообщил глава российского региона Василий Анохин в своем Telegram-канале.

Губернатор отметил, что, предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет.

«Убедительная просьба при обнаружении обломков летательных аппаратов, не приближаться к ним. Об их местоположении необходимо сразу же информировать экстренные службы по телефону 112», — напомнил Анохин.

Ранее система ПВО сбила беспилотник в Волгоградской области. Губернатор Андрей Бочаров отметил, что пострадавших и повреждений объектов нет.