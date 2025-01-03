В российском регионе уничтожили БПЛА

Губернатор Бочаров: в Волгоградской области уничтожили БПЛА

В Волгоградской области ликвидировали беспилотных летающий аппарат (БПЛА) — пострадавших и повреждений объектов нет. Об этом сообщил губернатор Андрей Бочаров в Telegram-канале региона.

До этого сообщалось, что система противовоздушной обороны (ПВО) сбила три беспилотных летательных аппарата (БПЛА) в небе над Брянской областью.

Ранее ПВО ликвидировала два беспилотника над территорией Белгородской области и два — над территорией Курской области. Атака со стороны Украины по российским регионам проходила с 14:40 до 16:10 по московскому времени.