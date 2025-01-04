Блинкен отправится в поездку по Азии и Франции

Энтони Блинкен отправится в поездку, которая может стать последней на посту

Американский госсекретарь Энтони Блинкен отправится в поездку по Южной Корее, Японии и Франции, которая может стать последней в рамках его полномочий. Об этом говорится в заявлении Госдепартамента США.

Блинкен отправится в поездку с 4 по 9 января. В Южной Корее он планирует провести встречу с руководством страны с целью подтвердить приверженность Вашингтона альянсу с Сеулом. Кроме того, стороны обсудят возможности трехсторонних усилий с Токио в рамках общих интересов в Индо-Тихоокеанском регионе.

В Японии Блинкен обсудит двустороннюю, региональную и глобальную повестку, а во Франции — ситуацию в Европе и на Ближнем Востоке.

Ранее Блинкен заявил, что в Вашингтоне растет обеспокоенность по поводу возможности использования Россией ядерного оружия. Он подчеркнул, что, несмотря на уверения России в отсутствии таких планов, ситуация воспринимается как серьезная угроза.