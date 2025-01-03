В США высказались об использовании Россией ядерного оружия

Блинкен: США обеспокоены из-за возможного использования Россией ядерного оружия

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в Вашингтоне растет обеспокоенность по поводу возможности использования Россией ядерного оружия. Его слова приводит газета Financial Times.

Блинкен подчеркнул, что, несмотря на уверения России в отсутствии таких планов, ситуация воспринимается как серьезная угроза. «Даже если вероятность возросла с 5 до 15 процентов, это крайне серьезно», — заявил он. Блинкен подчеркнул, что Китай мог бы сыграть сдерживающую роль в предотвращении подобного развития событий.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что перед Россией стоит вопрос о возобновлении ядерных испытаний. По его словам, это может произойти в ответ на эскалационный курс США. Дипломат подчеркнул, что ситуация достаточно сложная и постоянной рассматривается во всем комплексе ее составляющих и во всех аспектах.