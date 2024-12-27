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11:28, 27 декабря 2024Мир

Рябков определил роль ядерного оружия в российской политике безопасности

Рябков: роль ядерного оружия — отрезвление покусившихся на коренные интересы РФ
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Cover Images / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Роль ядерного оружия в российской политике безопасности заключается в отрезвлении покусившихся на коренные интересы России. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в блицинтервью «Ъ».

«Данный инструмент до момента его гипотетического применения в крайних обстоятельствах самообороны призван вразумлять», — подчеркнул дипломат, обратив внимание, что сейчас есть страны, которые балансируют на грани прямого вооруженного конфликта с Россией.

Рябков также дал пояснение по вопросу необходимости новых подходов в политике ядерного сдерживания. По его словам, нововедения возможны в прикладном плане — с точки зрения адаптации «доктринальных установок». В качестве примера замглавы МИД привел обновленную редакцию российской ядерной доктрины, утвержденную 19 ноября.

Ранее Рябков заявил, что перед Россией стоит вопрос о возобновлении ядерных испытаний. По его словам, это может произойти в ответ на эскалационный курс США. Дипломат подчеркнул, что ситуация достаточно сложная и постоянной рассматривается во всем комплексе ее составляющих и во всех аспектах.

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