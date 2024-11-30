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00:13, 30 ноября 2024Мир

В МИД допустили возобновление ядерных испытаний

Рябков: перед РФ стоит вопрос о возобновлении ядерных испытаний
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters

Перед Россией стоит вопрос о возобновлении ядерных испытаний, заявил в интервью ТАСС заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

По его словам, это может произойти в ответ на эскалационный курс США. «И я, ничего не предвосхищая, просто скажу, что ситуация достаточно сложная. Она во всем комплексе ее составляющих и во всех аспектах постоянно рассматривается», — рассказал замглавы МИД.

19 ноября президент РФ Владимир Путин утвердил новую ядерную доктрину. Согласно ей, Москва может применить ядерное оружие, если оружие массового поражения будет использовано против нее или ее союзников, а также при агрессии против России и Белоруссии с применением обычного оружия, создающего критическую угрозу суверенитету и целостности государств.

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