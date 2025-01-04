Британские ученые предсказали негативные последствия изменения климата для нефтяных портов

Guardian: повышение уровня моря влечет риски затопления крупнейших нефтепортов

Повышение уровня моря на метр повлечет негативные последствия для деятельности некоторых крупнейших нефтяных портов мира. Об этом пишет британская газета Guardian со ссылкой на прогнозы ученых.

По иронии судьбы нефтяные порты в США и Саудовской Аравии рискуют быть затопленными вследствие изменения климата из-за последствий нефтегазовой деятельности. Речь идет о двух портах Рас-Танура и Янбу в Саудовской Аравии, которыми управляет компания Aramco — они низко расположены и поэтому уязвимы в перспективе повышения уровня моря.

Аналогичные прогнозы высказываются относительно нефтяных портов Хьюстон и Галвестон в США. Кроме того, в списке оказались порты Китая, Сингапура и Нидерландов.

Guardian напоминает, что Международная инициатива по климату криосферы (ICCI) в ноябре 2024 года опубликовала результаты исследований, из которых следует, что в результате изменения климата в 2070 году уровень моря поднимется на один метр, а к 2100-му году — на три метра.

26 декабря глава МЧС России Александр Куренков заявил, что опасных природных явлений из-за изменения климата будет становиться больше.