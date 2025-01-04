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00:56, 4 января 2025Интернет и СМИ

Британские военные потребовали увеличить расходы на оборону из-за страха перед Путиным

Telegraph: Стармера призвали увеличить расходы на ВПК из-за страха перед Путиным
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Британские военнослужащие потребовали от премьер-министра страны Кира Стармера увеличить расходу на оборону и военно-промышленный комплекс (ВПК). Призыв связан со страхом перед президентом России Владимиром Путиным, который якобы может отреагировать на ослабление военного ведомства угрозой стране, рассказал бывший первый морской лорд Уэст и экс-начальник генштаба лорд Даннатт в беседе с The Telegraph.

«Премьеру Стармеру необходимо увеличить расходы на оборону по крайней мере до 3 процентов ВВП. Иначе можно "спровоцировать" Владимира Путина», — заявил лонд Даннат. Сейчас показатель финансирования ВПК находится на уровне 2,5%, что эксперты считают недостаточным.

Ранее Путин назвал чушью заявления британской разведки о якобы желании России сеять хаос на улицах королевства. По словам российского лидера, происходящее в некоторых европейских городах является результатом внутренней политики этих государств.

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