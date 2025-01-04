Двум безработным поджигателям электричек в Москве вменили теракт и арестовали

РБК: суд арестовал безработных Кулакова и Жарова за поджоги электричек в Москве

В Москве суд арестовали двух безработных 22 и 23 лет с фамилиями Кулаков и Жаров, обвиняемых в теракте в связи с поджогами электричек 30 декабря на станциях Лобня и Дмитров. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

Они, по данным издания, подпалили два электропоезда за деньги. Куратор в Telegram обещал им 100 тысяч рублей. Поджигатели залили солярку в кабину электрички на станции Лобня, но пожар не удался. Тогда заказчик потребовал от них повторить поджог.

Обвиняемые закупили бензина на автозаправке, используя банковскую карту, оформленную на личные данные одного из них, а затем прибыли в Дмитров. Там он подожгли электричку.

Силовики отследили поджигателей по камерам видеонаблюдения. Обещанный гонорар им не заплатили.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области следователи предъявили обвинение двоим несовершеннолетним в подготовке теракта.